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27 июля 2026 в 05:45

Названы последствия ежедневного употребления энергетиков

Врач Кондрахин: ежедневное употребление энергетиков провоцирует панические атаки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ежедневное потребление энергетических напитков может привести к паническим атакам, заявил NEWS.ru врач-кардиолог Андрей Кондрахин. По его словам, систематическое воздействие кофеина оборачивается для человека стрессом.

Выпив энергетический напиток один раз, мы себя простимулировали, получили эффект и удовлетворение от этого состояния. Несмотря на то что после любой стимуляции нужно отдохнуть и восстановиться, люди начинают увеличивать дозу, потому что наш организм привыкает. Это приводит к зависимости. Кофеина становится мало, приходится добавлять еще. Спустя время повышается сердечный ритм и мозговая деятельность. Человека будоражит все происходящее, и он начинает находиться в постоянном стрессе. Это состояние рано или поздно приведет к тому, что он начнет испытывать так называемый синдром панических атак, — предупредил Кондрахин.

Он подчеркнул, что регулярное употребление энергетических напитков может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, включая гипертонию. По словам специалиста, для предотвращения зависимости важно избегать пристрастия к таким продуктам.

Ранее кардиолог Анастасия Поскакалова заявила, что атипичный инфаркт, при котором боль за грудиной зачастую отсутствует, может проявляться через тошноту, рвоту, внезапную одышку, слабость или холодный пот. По ее словам, у некоторых людей он и вовсе протекает бессимптомно.

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