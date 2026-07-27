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27 июля 2026 в 06:30

Психолог объяснила, почему люди держатся за токсичные отношения

Психолог Лазарева: люди держатся за токсичные отношения из-за страха одиночества

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Люди остаются в токсичных отношениях из-за страха одиночества, заявила NEWS.ru практический психолог Лилия Лазарева. По ее словам, эмоциональная привязанность также часто становится препятствием для ухода.

Зачастую бывает сложно отпустить даже непростые отношения из-за внутреннего состояния дефицита: «А вдруг такого больше не будет?» То есть ум цепляется за идею, что сейчас есть хоть кто-то, а потом вообще может никого не быть. Бывает, что человек держится за партнера, потому что он что-то получает в отношениях или ему нравится свое состояние рядом с ним. Мы можем не уходить просто потому, что боимся остаться одни и почувствовать пустоту внутри. Чтобы этого не допустить, человек соглашается на не самые классные отношения, — пояснила Лазарева.

Она добавила, что иногда люди опасаются завершить токсичные отношения, поскольку в текущих, какими бы негативными они ни были, все же присутствует ясность. По словам психолога, в новой обстановке ситуация может сложиться иначе, и неизвестность часто вызывает страх.

Ранее психолог Александра Михеичева заявила, что место встречи, будь то интернет или работа, не является ключевым фактором в поиске партнера. По ее словам, важнее всего внутренняя готовность к отношениям и умение быть открытым.

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