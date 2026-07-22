Психолог ответила, действительно ли искать пару в интернете намного легче

Место встречи, будь то интернет или работа, не определяет успех в поиске партнера, заявила NEWS.ru социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева. По ее словам, куда важнее внутренняя готовность к отношениям и способность быть открытым.

Сегодня интернет действительно стал одним из самых распространенных способов знакомства, но сам по себе он не делает поиск партнера ни проще, ни сложнее. Гораздо важнее то, с какими ожиданиями и внутренними установками человек вступает в отношения. Вы можете познакомиться в приложении, на работе, через друзей или на обучении, но успех будет зависеть не столько от места встречи, сколько от способности выстраивать доверие, выдерживать неопределенность и быть открытым другому человеку. Если поиск партнера сопровождается тревогой, страхом отказа или завышенными ожиданиями, эти трудности проявятся независимо от того, произошло знакомство онлайн или офлайн, — пояснила Михеичева.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова посоветовала искать компромиссы в проведении времени, чтобы отпуск не омрачился ссорами. По ее словам, важно не настаивать на экскурсиях, если партнер не хочет их посещать.