Психолог объяснила, как не омрачить отпуск ссорами

Чтобы не омрачить семейный отпуск ссорами, нужно находить компромиссы по времяпрепровождению, посоветовала семейный психолог Наталья Панфилова. В разговоре с НСН специалист подчеркнула, что не нужно заставлять человека ездить на экскурсии, если он этого не хочет.

В отпуске нужно уметь радоваться и договариваться. Женщины более активно хотят его проводить: они чаще ездят на экскурсии, смотрят на то, что предлагают аниматоры. Надо внутренне быть готовым к ситуации, что муж может пойти заняться дайвингом, а не поехать на какую-то экскурсию. Он может сказать, что ему это неинтересно. А если присоединится к хобби или увлечениям, которые абсолютно не сочетаются, то ссоры не избежать, — пояснила Панфилова.

Она обратила внимание, что стоит искать форматы, которые подойдут всем. Например, муж может играть в волейбол на пляже, пока жена загорает или плавает в море.

Ранее HR-директор Екатерина Прокушева рассказала, что работодатель не может отказать сотруднику,в случае если даты отпуска уже были согласованы. Она отметила, что работники также не могут менять даты без согласования.