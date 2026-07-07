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07 июля 2026 в 10:30

HR-эксперт ответила, может ли работодатель отказать в отпуске

HR-эксперт Прокушева: работодатель не может отказать в согласованном отпуске

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Работодатель не может отказать сотруднику в случае, если даты отпуска уже были согласованы, заявила в беседе с RT HR-директор Екатерина Прокушева. Она отметила, что работники также не могут менять даты без согласования.

Утвержденный график обязателен для обеих сторон: руководитель не может сам перенести отпуск из-за нагрузки, а сотрудник не может изменить даты без согласования. Любой перенос стоит оформить письменно, чтобы у команды, HR и самого работника не было разных ожиданий, — рассказала Прокушева.

HR-эксперт подчеркнула, что при согласовании отпусков руководитель должен заранее смотреть на загрузку команды и планы компании. По ее словам, одна из частей отдыха должна быть не менее 14 календарных дней.

Ранее HR-эксперт Юлия Исакова рассказала, что сотрудник вправе объединить два отпуска за разные рабочие годы, при этом ему следует согласовать это с руководством компании. Обычно так делают в случаях, когда у человека накопились неиспользованные дни отдыха за предыдущие периоды.

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