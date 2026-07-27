Эксперт по безопасности ответил, можно ли уволить за использование ИИ

Эксперт по безопасности ответил, можно ли уволить за использование ИИ Эксперт Башкиров: разглашение коммерческой тайны ИИ может привести к увольнению

Использование нейросетей для решения задач, содержащих коммерческую тайну, может привести к увольнению, рассказал MIR24.TV руководитель группы консалтинга в области информационной безопасности Илья Башкиров. Он отметил, что важно разглашение информации, а не сам факт использования ИИ.

Если сотрудник вывел информацию за контролируемый организацией периметр — он нарушил режим информационной безопасности. Не важно, как именно — скопировал на флешку, загрузил в облако, отправил на личную почту или, как указано в деле, направил в публичную ИИ-систему, — рассказал Башкиров.

Эксперт по безопасности подчеркнул, что данные коммерческой тайны не должны выходить за пределы компании. По его словам, такое увольнение будет правомерным.

Ранее руководитель по внутренним коммуникациям и бренду работодателя сервиса по размещению вакансий Татьяна Мощагина рассказала, что пересылка документов третьим лицам может привести к увольнению сотрудника. По ее словам, строгая конфиденциальность часто обусловлена охраной коммерческой тайны.