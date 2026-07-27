Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 15:08

На КамАЗе объяснили отмену режима четырехдневной рабочей недели

КамАЗ отменил четырехдневную рабочую неделю из-за роста заказов на грузовики

ПАО «КамАЗ» ПАО «КамАЗ» Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Автопроизводитель «КамАЗ» отменил запланированный переход на четырехдневную рабочую неделю в период с августа по октябрь из-за увеличения числа заказов на грузовики, сообщается на официальном сайте компании. Руководство автозавода отметило, что стабилизация рынка и расширение модельного ряда позволили скорректировать производственный план в сторону увеличения.

Объемов достаточно для работы в режиме пятидневной рабочей недели. Среднесуточный темп производства составит 160 машкомплектов, — уточнили в пресс-службе автопроизводителя.

Рост спроса в компании связывают с расширением линейки автомобилей семейства К5 и общим восстановлением российского рынка грузовой техники. В связи с этим среднесуточный темп выпуска машин будет поддерживаться на указанном уровне.

Несмотря на оптимистичные производственные показатели, финансовое положение предприятия остается сложным. В 2025 году чистый убыток КамАЗа достиг 37 млрд рублей, что значительно превышает показатель предыдущего года в 3,35 млрд рублей. При этом в компании заверили, что сокращения штата не планируется.

Ранее главный конструктор инновационных автомобилей КамАЗа Сергей Назаренко сообщил, что полностью беспилотные грузовики компании начнут работать без водителей в 2028 году. К этому времени техника должна научиться проходить весь маршрут без вмешательства человека в 99,99% случаев.

Россия
Общество
КамАЗ
автопроизводители
сотрудники
работа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД Румынии раскрыл причину высылки сотрудника посольства России
В МИД России назвали главную цель АСЕАН
Актер из «Резервистов» попал в базу «Миротворца»
Критик объяснил причины популярности Вани Дмитриенко
Кузбасская семья едва не потеряла жилой дом из-за мощного ночного пожара
В Госдуме ответили, как повысить доступность детских товаров
Москвичку уволили из-за нейросетей: DeepSeek, разглашение тайны
Мерц назвал «ударом по свободе» теракт в центре Берлина
В Нижнем Новгороде возобновят работу канатной дороги
Самолет-разведчик НАТО кружит над Черным морем больше шести часов
Стало известно, будет ли массовое распространение «черных вдов» в Москве
Спасатели нашли тело погибшего российского альпиниста на Эльбрусе
Агаларов впервые вышел в свет с 27-летней женой
Сын Рыбина и Сенчуковой женился во второй раз
Раскрыто, почему нельзя выносить еду из отеля с системой «все включено»
Биолог объяснил, с чем связана гибель уток в Екатеринбурге на фоне жары
Иран пригрозил покровителям Украины за атаку по своему судну
Россиянки забили унитаз турецкого отеля украденной пахлавой
Зеленский прилетел в Британию
Врач объяснила порядок действий при солнечном ожоге
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.