На КамАЗе объяснили отмену режима четырехдневной рабочей недели

Автопроизводитель «КамАЗ» отменил запланированный переход на четырехдневную рабочую неделю в период с августа по октябрь из-за увеличения числа заказов на грузовики, сообщается на официальном сайте компании. Руководство автозавода отметило, что стабилизация рынка и расширение модельного ряда позволили скорректировать производственный план в сторону увеличения.

Объемов достаточно для работы в режиме пятидневной рабочей недели. Среднесуточный темп производства составит 160 машкомплектов, — уточнили в пресс-службе автопроизводителя.

Рост спроса в компании связывают с расширением линейки автомобилей семейства К5 и общим восстановлением российского рынка грузовой техники. В связи с этим среднесуточный темп выпуска машин будет поддерживаться на указанном уровне.

Несмотря на оптимистичные производственные показатели, финансовое положение предприятия остается сложным. В 2025 году чистый убыток КамАЗа достиг 37 млрд рублей, что значительно превышает показатель предыдущего года в 3,35 млрд рублей. При этом в компании заверили, что сокращения штата не планируется.

Ранее главный конструктор инновационных автомобилей КамАЗа Сергей Назаренко сообщил, что полностью беспилотные грузовики компании начнут работать без водителей в 2028 году. К этому времени техника должна научиться проходить весь маршрут без вмешательства человека в 99,99% случаев.