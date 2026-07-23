Названа дата запуска полностью беспилотных грузовиков КамАЗ

Запуск полностью беспилотных грузовиков «КамАЗ» без какого-либо участия водителя начнется в 2028 году, сообщил главный конструктор инновационных автомобилей компании Сергей Назаренко. По его словам, к этому сроку машина должна начать отрабатывать весь маршрут без вмешательства в 99,99% случаев, передает ТАСС.

Работа идет, и мы движемся к тому моменту, когда сможем уверенно говорить о том, что машина отрабатывает весь маршрут, в 99,99% случаях, без необходимости вмешательства. Мы ставим себе целью в 2028 году начать заезды таких машин без водителей в кабине, — отметил Назаренко.

Ранее сообщалось, что беспилотный грузовик «Роботрак» от «Яндекса» впервые проехал 700 километров от Москвы до Санкт-Петербурга полностью в режиме автопилота. Тягач с прицепом двигался по трассе М-11 «Нева» со средней скоростью 90 километров в час.

До этого глава Минтранса Андрей Никитин заявлял, что четверть всех грузоперевозок в России станет беспилотной к 2035 году. По его словам, по стране будут ездить десятки тысяч автономных грузовиков без водителя. Он также напомнил, что по крупнейшим федеральным трассам уже курсируют порядка ста высокоавтоматизированных грузовиков.