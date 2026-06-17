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17 июня 2026 в 11:54

Никитин рассказал, когда грузоперевозки в России станут беспилотными

Никитин: четверть всех грузоперевозок в России станет беспилотной к 2035 году

Андрей Никитин Андрей Никитин Фото: kremlin.ru
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Четверть всех грузоперевозок в России станет беспилотной к 2035 году, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, по стране будут ездить десятки тысяч автономных грузовиков без водителя. Он также напомнил, что по крупнейшим федеральным трассам уже курсируют порядка ста высокоавтоматизированных грузовиков, передает РИА Новости.

Сейчас идет активное развитие беспилотных грузоперевозок. На федеральных трассах М-11, М-12, М-4, ЦКАД курсируют порядка ста высокоавтоматизированных грузовиков. Ожидаем, что к концу 2035 года их флот составит десятки тысяч единиц. Это сделает 25% логистики страны беспилотной, — рассказал Никитин.

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов допустил выпуск беспилотных машин Lada в будущем. Он отметил, что весь мир движется в этом направлении. Руководитель компании напомнил, что в отечественном автопроме уже сегодня представлены некоторые элементы беспилотности автомобиля.

До этого Никитин сообщал, что сейчас автономный транспорт используется на маршруте от Санкт-Петербурга до Казани. В то же время специалисты работают над созданием необходимой нормативно-правовой базы для эксплуатации таких машин.

Власть
Минтранс
Андрей Никитин
беспилотники
грузоперевозки
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