Глава АвтоВАЗа оценил возможность выпуска беспилотного автомобиля

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов допустил выпуск беспилотных машин Lada в будущем. Он отметил, что весь мир движется в этом направлении. Глава АвтоВАЗа напомнил, что в отечественном автопроме уже сегодня представлены некоторые элементы беспилотности автомобиля, передает РИА Новости.

Конечно, почему бы нет? Весь мир двигается в беспилотность, — сказал Соколов.

Ранее в Минтрансе РФ заявили, что число беспилотных грузовиков в России к 2035 году вырастет до 57 тыс. Доля такого транспорта в грузообороте достигнет 19%. Как рассказал глава ведомства Андрей Никитин, сейчас автономный транспорт используется на маршруте от Санкт-Петербурга до Казани.

До этого депутат Госдумы Сергей Еремин заявил, что в России могут ввести специальные дорожные знаки или разметку, предупреждающие о возможном движении высокоавтоматизированных транспортных средств. Такая система оповещения автомобилистов позволит повысить уровень безопасности на дорогах.

Автоэксперт Иван Зенкевич ранее заявил, что замена машин на беспилотные сократит расходы на водителей. При этом он подчеркнул, что потребуется увеличение штата обслуживающего персонала для таких автомобилей.