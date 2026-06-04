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04 июня 2026 в 10:04

Карина Разумовская рассказала, как следит за фигурой

Карина Разумовская рассказала, что старается чаще бегать и заниматься в зале

Карина Разумовская Карина Разумовская Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Актриса Карина Разумовская в беседе с «Леди Mail» рассказала, что старается чаще бегать и тренироваться в зале для поддержания формы. По признанию знаменитости, она не склонна к перееданию.

Занимаюсь спортом по мере возможности. Бегаю, тренируюсь в зале. Сон для меня очень важен: когда я не высыпаюсь, я начинаю поправляться, хотя при этом практически ничего не ем. Я не люблю сладкое. Всегда предпочту кусочек колбасы шоколадке или пирожному. Также, когда у меня налажен режим сна, я придерживаюсь интервального голодания, ем только восемь часов в сутки, от чего сразу вижу результат — тело будто подтягивается и ты чувствуешь себя гораздо бодрее, — поделилась Разумовская.

Она отметила, что такой подход к питанию не только поддерживает фигуру стройной, но и очень дисциплинирует. Актриса добавила, что любит заниматься пилатесом, йогой и силовыми тренировками.

Ранее актриса Эвелина Бледанс призналась, что худеет после праздников, отказываясь от полуфабрикатов, мучного, консервантов и различных соусов. По словам знаменитости, она также старается не есть после 19:00.

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