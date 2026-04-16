Бледанс поделилась секретом похудения после праздников

Актриса Эвелина Бледанс в беседе с Общественной Службой Новостей призналась, что худеет после праздников, отказываясь от полуфабрикатов, мучного, консервантов и различных соусов. По словам знаменитости, она также старается не есть после 19:00.

Я уже много лет практикую этот метод. Он заключается в том, что я полностью исключаю из рациона мучное, макароны, хлеб, булочки, а также майонез и различные соусы. Все это заменяется на свежие овощи, либо те продукты, которые приготовлены на пару. Если ем мясо, то только приготовленное на пару. Это же касается рыбных продуктов. То есть никаких консервантов, никаких полуфабрикатов, — посоветовала Бледанс.

Она уточнила, что после 19:00 предпочитает только пить воду. Единственное, что может позволить себе актриса поздним вечером — это съесть фрукты.

Ранее певица Любовь Успенская призналась, что отказ от алкоголя помогает ей быстро сбрасывать лишний вес. По словам знаменитости, ей удается поддерживать стройную фигуру даже после праздничных застолий.