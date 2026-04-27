Известная актриса призвала нагрузить школьников

Детям не следует делать поблажек в вопросах обязательного физического труда, потому что это воспитывает в них дисциплину и приучает к порядку, заявила актриса Эвелина Бледанс во время премьерного показа киноленты «Ждун-2». Как передает Super.ru, с чувством ностальгии она также вспомнила времена школьных субботников, которые помогали объединять одноклассников.

Мы всегда это делали с легкой ленью, но все равно в итоге было радостно, потому что мы делали вместе одно хорошее, полезное дело, — заявила актриса.

Ранее депутат Виталий Милонов заявил, что вводить тихий час для учеников начальной школы не стоит, так как это усложнит процесс обучения. Парламентарий усомнился в том, что дети будут использовать выделенное время для сна по прямому назначению. По словам Милонова, любые подобные инициативы должны предварительно проходить экспертизу.

До этого депутат Сергей Миронов отмечал, что количество школьных психологов в учебных заведениях необходимо увеличить в рамках борьбы с буллингом. Он обратил внимание на то, что действующим нормативом сейчас считается один такой специалист на 300 учеников, однако этой меры явно недостаточно, уверен член ГД.