В Госдуме оценили инициативу тихого часа в начальной школе Депутат Милонов выступил против введения тихого часа в начальной школе

Введение тихого часа для учеников начальной школы усложнит процесс обучения, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Политик усомнился, что дети будут использовать время для сна по назначению.

Я считаю, что введение тихого часа в начальной школе это абсолютно неправильное предложение. Первоклашки нигде спать не будут. Мы усложняем процедуру, усложняем жизнь первоклашкам и учителям. Может быть, есть, конечно, какие-то уникальные родители, чьи дети в первом классе после обеда спят, но это исключение из правил, — заявил он.

Милонов отметил, что подобные инициативы должны проходить экспертизу. По его словам, вопрос о введении тихого часа требует оценки педагогов, родителей и самих детей.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что школьникам начальных классов необходим тихий час. Он считает, что нововведение поможет в мягкой адаптации детей к учебе.