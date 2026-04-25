25 апреля 2026 в 13:15

В Госдуме оценили инициативу тихого часа в начальной школе

Депутат Милонов выступил против введения тихого часа в начальной школе

Виталий Милонов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Введение тихого часа для учеников начальной школы усложнит процесс обучения, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Политик усомнился, что дети будут использовать время для сна по назначению.

Я считаю, что введение тихого часа в начальной школе это абсолютно неправильное предложение. Первоклашки нигде спать не будут. Мы усложняем процедуру, усложняем жизнь первоклашкам и учителям. Может быть, есть, конечно, какие-то уникальные родители, чьи дети в первом классе после обеда спят, но это исключение из правил, — заявил он.

Милонов отметил, что подобные инициативы должны проходить экспертизу. По его словам, вопрос о введении тихого часа требует оценки педагогов, родителей и самих детей.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что школьникам начальных классов необходим тихий час. Он считает, что нововведение поможет в мягкой адаптации детей к учебе.

Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Бурятии ограничили доступ к горе Мунку-Сардык
В США раскрыли масштаб повреждений американских баз после ударов Ирана
Стало известно о судьбе пострадавших при атаке БПЛА в Екатеринбурге
«Призрачный» волк вызвал переполох в одной стране
80 лет со дня рождения Жириновского: яркие кадры из жизни политика
В Бурятии допросили выжившего при сходе лавины туриста
Гладков назвал число пострадавших при атаке дронов на Белгородскую область
Поиски Усольцевых: последние новости 25 апреля, кадры из тайги, детали
В Якутии простились с Героем России
Захарова сравнила Зеленского с Дудаевым после атаки ВСУ на Екатеринбург
На северо-востоке Москвы загорелись балконы
«Это противоестественно»: бывший шеф-повар Роналду раскрыл секрет его диеты
Удар по Екатеринбургу, смерть женщины: как ВСУ атакуют Россию 25 апреля
Перед ЕС замаячил новый кредит для Украины на десятки миллиардов евро
ПВО сбила более 40 беспилотников над Россией за шесть часов
Названа необходимая для восстановления Украины сумма
Telegram начал «убивать» батареи iPhone
Володин почтил память советских воинов, сражавшихся за освобождение Кореи
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в российском регионе
В США раскрыли масштаб обвала рынка жилья
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

