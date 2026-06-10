США нанесли новый удар по Ирану

Соединенные Штаты ночью нанесли удар по 20 объектам в Иране, сообщает канал Fox News со ссылкой на чиновника высокого ранга. Журналисты не привели других подробностей, но отметили, что Вашингтон готов контратаковать в случае ответа Тегерана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности отдать приказ о нанесении новых ударов по Ирану. По его словам, армия США может атаковать иранские электростанции и мосты.

Также американский лидер сообщил, что Иран слишком долго затягивал заключение мирной сделки, и теперь Тегерану придется заплатить за это. По словам главы Белого дома, Иран только говорит, но ничего не делает.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любая наземная операция против Ирана повлечет за собой дальнейший рост напряженности и грозит непоправимыми последствиями для глобальной безопасности. По ее словам, несмотря на продолжающийся переговорный процесс, обстановка остается крайне неустойчивой.