В России ужесточили правила медосвидетельствования мигрантов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает комплекс мер по противодействию нелегальной миграции и усилению контроля за состоянием здоровья трудовых мигрантов. Согласно одобренному документу, срок прохождения медицинского освидетельствования после въезда в РФ сокращается с 90 до 30 дней.

Ранее трудовые мигранты должны были в течение трех месяцев пройти обследование у врачей для выявления опасных инфекций, ВИЧ и фактов употребления наркотиков. Новый закон обязывает приезжающих в Россию более чем на 30 дней проходить медосвидетельствование ежегодно.

Финансирование процедуры возлагается на самих мигрантов либо их работодателей. Документ также вводит запрет на посреднические услуги при организации обследований — проводить освидетельствование вправе только уполномоченные структуры.

Ранее депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий кратное повышение госпошлин в миграционной сфере. Документ был инициирован правительством и вносит поправки в Налоговый кодекс РФ. Госпошлина за прием в гражданство и выход из гражданства повышается с 4,2 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, за выдачу вида на жительство — с 6 тыс. до 30 тыс. рублей.