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10 июня 2026 в 13:41

«Чтобы приезжали самые талантливые»: в РФ выросли госпошлины для мигрантов

Госдума приняла закон о кратном повышении налоговых пошлин для мигрантов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий кратное повышение госпошлин в миграционной сфере, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Документ был инициирован правительством и вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Так, госпошлина за прием в гражданство и выход из гражданства повышается с 4,2 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, за выдачу вида на жительство — с 6 тыс. до 30 тыс. рублей. За замену ВНЖ пошлина составит 6 тыс. рублей, за выдачу разрешения на временное проживание в связи с утратой или заменой документа, удостоверяющего личность — 5 тыс. рублей.

Помимо всего прочего, госпошлина за приглашение на въезд составит 8 тыс. рублей вместо 960 рублей за каждого приглашенного. Визы для въезда и выезда в РФ составят 2 тыс. рублей, для многократного пересечения границы — 6 тыс.

Нам надо выходить на те уровни, чтобы [в Россию] приезжали самые талантливые, самые эффективные [мигранты], и чтобы они вносили свой вклад в развитие государства, — подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, повышающий более чем в 12 раз штрафы за уклонение мигрантов от прохождения медицинского освидетельствования. За такое нарушение иностранцам раньше грозил штраф в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей с возможностью выдворения.

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