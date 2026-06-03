Совфед увеличил штрафы за уклонение мигрантов от медосмотра в 12 раз Совфед увеличил штрафы за уклонение мигрантов от медосмотра до 50 тыс. рублей

Совет Федерации одобрил закон, повышающий более чем в 12 раз штрафы за уклонение мигрантов от прохождения медицинского освидетельствования. Документ вступит в силу со дня опубликования после подписания президентом России.

За такое нарушение иностранцам раньше грозил штраф в размере от 2 до 4 тыс. рублей с возможностью выдворения. Теперь штраф составит от 25 до 50 тыс. рублей, при этом выдворение по решению суда сохраняется. Если штраф не будет уплачен в срок, нарушителю назначат взыскание в двойном размере и обяжут покинуть страну.

Кроме того, вводится административная ответственность за нарушение порядка проведения медосвидетельствования иностранцев. Для физических лиц штраф составит от 25 до 100 тыс. рублей, для должностных — от 100 до 200 тыс., для юридических — от 300 тыс. до 1 млн рублей. При нарушениях в отношении нескольких иностранцев ответственность будет наступать за каждый отдельный случай.

Ранее перзампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что поправки, ужесточающие правила медосмотра для мигрантов, помогут сохранить здоровье как самих иностранцев, так и граждан России. По его словам, закон также направлен на искоренение практики предоставления поддельных документов.