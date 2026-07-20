В Госдуме напомнили о важных правах беременных на работе

В Госдуме напомнили о важных правах беременных на работе Селезнев: беременным сохраняют зарплату на время медосмотров и диспансеризации

Работодатель обязан отпускать беременных сотрудниц на обязательные медицинские осмотры и диспансеризацию с сохранением среднего заработка, заявил ТАСС депутат Госдумы Валерий Селезнев. При наличии медицинского заключения сотрудницу необходимо перевести на более легкую работу, сохранив ей средний заработок, добавил он.

Работодатель обязан отпускать беременную женщину на обязательные медицинские осмотры и диспансеризацию с сохранением среднего заработка, — заявил Селезнев.

Ранее врач Анастасия Тишук заявила, что слишком частые ультразвуковые исследования не могут навредить беременным и развивающимся малышам. По ее словам, для этой категории женщин в аппаратах предусмотрены щадящие настройки.

До этого депутат от ЛДПР Каплан Панеш предложил пересмотреть расчет прожиточного минимума для многодетных семей, учитывая реальные расходы на детей. Также он выступил за отмену оценки имущества при назначении пособия и предложил гибкую систему снижения размера пособия при превышении определенного уровня доходов.