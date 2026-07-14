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14 июля 2026 в 13:44

Россиянкам ответили, вредит ли слишком частое УЗИ при беременности

Врач Тишук: частые ультразвуковые исследования не могут навредить беременным

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Слишком частые ультразвуковые исследования не могут навредить беременным женщинам и развивающимся малышам, заявила в беседе с KP.RU врач Анастасия Тишук. По ее словам, для этой категории женщин в аппаратах предусмотрены щадящие настройки.

Ультразвук — это не ионизирующее излучение, никакого «облучения» тут нет. Это механические колебания, такие же, как звук, при помощи которого мы говорим. Частота и акустическая мощность ультразвука выстроены таким образом, что нанести вред человеку в принципе невозможно. Для особо деликатных исследований, таких как обследование беременных женщин и развивающегося малыша, а также изучения глаза и сетчатки, в ультразвуковых аппаратах предусмотрены еще более щадящие настройки. В них все возможные влияния ультразвука снижены практически до нуля, — отметила Тишук.

Ранее травматолог и ортопед Дмитрий Беляков заявил, что УЗИ коленного сустава — бесполезное обследование и пустая трата денег. По его словам, лучшей диагностикой в этом случае будет проведение МРТ.

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