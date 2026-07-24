Онколог ответила, как часто нужно проходить профилактические осмотры

Онколог ответила, как часто нужно проходить профилактические осмотры Онколог Пурцхванидзе: профилактический осмотр нужно проходить раз в пять лет

Колоноскопию и гастроскопию необходимо проходить примерно раз в пять лет, рассказала «Чемпионату» врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе. Она отметила, что такие исследования необходимы после 45–50 лет.

Специалист объяснила, что КТ в профилактических целях не назначают всем подряд из-за лучевой нагрузки. Ее включают в скрининг для людей из групп риска — например, курильщиков или пациентов с наследственной предрасположенностью к раку.

Онколог подчеркнула, что частота и набор обследований зависят от возраста, наследственности и образа жизни. По ее словам, в каждом отдельном случае нужна индивидуальная консультация.

Ранее онколог-маммолог Людмила Казарян рассказала, что неудобные или неправильно подобранные модели бюстгальтеров не приводят к развитию рака груди. На самом деле негативными факторами этого заболевания считаются гормональный фон, наследственность, возраст, образ жизни и не только.