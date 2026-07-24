Онколог-маммолог опровергла популярный миф о раке груди Онколог Казарян заявила, что неудобные бюстгальтеры не приводят к раку груди

Неудобные или неправильно подобранные модели бюстгальтеров не приводят к развитию рака груди, заявила в беседе со «Здоровьем Mail» онколог-маммолог Людмила Казарян. На самом деле негативными факторами этого заболевания считаются гормональный фон, наследственность, возраст, образ жизни и не только.

Это миф. Бюстгальтер не вызывает рак груди, здесь имеют значение другие факторы. Еще один частый миф — бюстгальтер может сохранить форму груди, предотвратить ее опущение или, наоборот, ускорить процесс деформации. На самом деле ношение бюстгальтера не влияет на форму груди и не защищает от птоза. Опущение груди — естественный процесс. Он зависит от возраста, генетических особенностей, качества кожи и колебаний веса. Поэтому носить бюстгальтер или нет — личный выбор женщины, а не медицинское показание, — отметила Казарян.

При этом правильно подобранное белье, действительно, может облегчить некоторые состояния, а неудобное — напротив, ухудшить. В частности, качественный бюстгальтер может уменьшить дискомфорт в груди перед менструацией, снизить нагрузку на спину и повысить удобство во время занятий спортом.

Ранее онколог Виолетта Пурцхванидзе заявила, что нерожавшие женщины подвержены более высокому риску развития рака молочной железы. Однако, по ее словам, главными факторами, провоцирующими болезнь, являются генетическая предрасположенность и лишний вес.