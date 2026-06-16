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16 июня 2026 в 13:18

Онколог ответила, правда ли рак груди чаще бывает у нерожавших

Онколог Пурцхванидзе: у нерожавших риск развития рака груди выше

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Нерожавшие женщины подвержены более высокому риску развития рака молочной железы, заявила NEWS.ru врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе. Однако, по ее словам, главными факторами, провоцирующими болезнь, являются генетическая предрасположенность и лишний вес.

Вокруг темы рака молочной железы ходит множество мифов, один из самых распространенных — прямая связь заболевания с отсутствием родов. Важно четко понимать: это фактор риска, а не приговор. Статистика показывает лишь вероятность, а не неизбежность. Исследования фиксируют, что у нерожавших женщин или у тех, кто родил после 30–35 лет, риск может быть несколько выше. Однако на первое место выходят другие факторы – наследственность, наличие доброкачественных заболеваний груди и избыточный вес, — предупредила Пурцхванидзе.

Она подчеркнула, что молочная железа — это не самостоятельный орган, а важный компонент репродуктивной системы женщины. По словам врача, ткани груди чувствительны к изменениям гормонального фона, поскольку их основная функция — подготовка к лактации.

Одним из основных факторов риска становится длительная цикличность. На протяжении десятилетий у небеременной женщины ежемесячно повторяются гормональные всплески. Постоянное обновление тканей под таким давлением создает повышенную нагрузку, которая со временем может привести к сбоям. Беременность и грудное вскармливание работают как естественный механизм защиты, временно «выключая» стандартный менструальный цикл. В это время циклические колебания эстрогенов, провоцирующие деление клеток, приостанавливаются, — добавила Пурцхванидзе.

Она пояснила, что в период лактации преобладает пролактин, который препятствует овуляции и менструальному циклу. По словам онколога, чем дольше продолжается грудное вскармливание, тем больше времени ткани груди остаются в состоянии «отдыха» от гормонального воздействия.

Ранее онколог Басир Бамматов предупредил, что снижение аппетита и слабость могут указывать на рак желудка. По его словам, беспричинная потеря веса и рвота с кровью способны быть признаками прогрессирования заболевания.

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