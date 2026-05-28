28 мая 2026 в 06:20

Онколог назвал первые скрытые симптомы рака желудка

Снижение аппетита и слабость могут быть признаками рака желудка, заявил NEWS.ru заведующий ЦАОП Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Подмосковья врач-онколог Басир Бамматов. По его словам, о развитии заболевания также сигнализируют беспричинная потеря веса и рвота с кровью.

Первые признаки рака желудка могут быть неспецифическими и легко списываться на гастрит или усталость: снижение или полная потеря аппетита, чувство тяжести после еды даже при небольшом количестве пищи, тошнота, иногда рвота, быстрая утомляемость, слабость, потеря массы тела без видимых причин и анемия. На более поздних стадиях могут проявляться боли в верхней части живота, чередование запоров и диареи, рвота с примесью крови или черный стул, — предупредил Бамматов.

Он отметил, что при длительной температуре, повышенном слюноотделении или изменении вкусовых ощущений следует обратиться за медицинской помощью. По словам врача, к нетипичным признакам рака желудка также относятся длительная охриплость голоса или кашель, если опухоль давит на возвратный нерв или имеются метастазы.

Ранее онколог Евгений Черемушкин предупредил, что гепатит B и C могут привести к хроническому воспалению печени, циррозу и в конечном итоге к первичному раку этого органа. При этом, по его словам, самым известным онкогенным вирусом считается вирус папилломы человека.

