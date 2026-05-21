21 мая 2026 в 14:22

Онколог назвал основные вирусы, которые вызывают развитие рака

Онколог Черемушкин: вирус гепатита В чреват первичным раком печени

Вирусы гепатита В и С чреваты хроническим воспалением печени, циррозом и в итоге первичным раком этого органа, предупредил в беседе с «Ямал-Медиа» онколог Евгений Черемушкин. При этом самой известной онкогенной инфекций считается вирус папилломы человека.

Особенную опасность представляют 16-й и 18-й типы ВПЧ — они встраивают свою ДНК в геном клетки и вызывают ее злокачественное перерождение, предупредил Черемушкин. По его словам, этот вирус часто приводит к раку шейки матки, вульвы, влагалища, ротоглотки и не только.

Врач добавил, что вирус Эпштейна-Барр или герпесвирус может вызвать некоторые формы рака носоглотки и желудка. А Т-лимфотропный вирус человека 1 типа (HTLV-1) провоцирует развитие Т-клеточного лейкоза и лимфомы взрослых. Это агрессивное заболевание распространено в Японии, странах Карибского бассейна, Центральной Африке и Южной Америке.

Ранее онколог Виолетта Пурцхванидзе предупредила, что загар может спровоцировать развитие меланомы, базальноклеточного и плоскоклеточного рака. Она отметила, что риски связаны с воздействием ультрафиолетового излучения на кожу.

