Адвокат ответил, что грозит устроившему массовое ДТП сыну миллионера

Устроившему массовое ДТП сыну миллионера из Нижнего Новгорода может грозить до семи лет лишения свободы, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, российское законодательство не предусматривает пожизненного лишения водительского удостоверения.

Что грозит сыну миллионера из Нижнего Новгорода, который устроил ДТП? Навсегда лишить водительских прав в РФ нельзя, но последствия для него все равно могут быть серьезными. Если в аварии нет погибших и тяжело пострадавших, то базовая ответственность — административная. За управление в состоянии опьянения предусмотрен штраф 45 тыс. рублей и лишение прав на срок до двух лет. За выезд на встречную полосу может грозить штраф 7,5 тыс. рублей или лишение прав до полугода. Уголовная ответственность возможна, если в ДТП причинен тяжкий вред здоровью. При опьянении наказание — вплоть до лишения свободы на срок до семи лет. Если погиб человек — до 12 лет, если погибли двое и более — до 15 лет, — пояснил Жорин.

Он добавил, что отдельно следует смотреть, привлекался ли водитель раньше именно за пьяную езду или отказ от медосвидетельствования. По словам адвоката, если да, то может применяться статья 264.1 УК РФ — повторное управление в состоянии опьянения. Жорин пояснил, что по ней возможно наказание вплоть до двух лет лишения свободы, а при наличии соответствующей судимости — до трех лет.

Ранее были опубликованы кадры жесткого ДТП в Нижнем Новгороде с участием элитного желтого кабриолета Mercedes-Benz SL. На них видно, как водитель теряет управление, вылетает на «встречку» и врезается в Kia, которую «отрикошетило» в Nissan. Сам кабриолет отбросило на бордюр.