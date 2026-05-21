21 мая 2026 в 15:21

Психиатр дал советы, как эффективно избавиться от синдрома спасателя

Психиатр Кисов: людям с синдромом спасателя нужно научиться отказывать другим

Людям с синдромом спасателя нужно постепенно научиться отказывать другим и отделять собственные желания от ожиданий окружающих, пишет «Петербург2» со ссылкой на психиатра Вячеслава Кисова. Он посоветовал каждое утро записывать все мысли, связанные с желанием помогать кому-либо. По его словам, это помогает осознать то, как часто человек жертвует собой ради общества.

Вечером через несколько дней нужно перечитать все накопившиеся записи и выделить одну фразу, которая вызывает больше всего негативных эмоций, посоветовал Кисов. Эту формулировку следует запомнить — она станет внутренним триггером. Затем нужно визуализировать эту фразу, например изобразить синдром спасателя в виде какого-то символа или персонажа.

Далее нужно показать получившийся рисунок или другой объект доверенному человеку. Это действие поможет избавиться от стыда за свои слабые места. Психиатр посоветовал подписать свою работу и сделать ее напоминанием о личной победе.

Наконец, в течение месяца нужно ежедневно отказывать людям в просьбах и задавать им наводящие вопросы, например о том, что они сделали для того, чтобы самостоятельно решить свою проблему. Спустя 28 дней после такой практики человек заметит, что у него появилось больше сил и времени на себя.

Ранее психолог Ольга Романив заявила, что страх неудачи чаще всего становится скрытой причиной прокрастинации. По ее словам, такое психологическое состояние также может возникать под грузом амбициозных задач, навязанных обществом.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

