Психиатр дал советы, как эффективно избавиться от синдрома спасателя

Людям с синдромом спасателя нужно постепенно научиться отказывать другим и отделять собственные желания от ожиданий окружающих, пишет «Петербург2» со ссылкой на психиатра Вячеслава Кисова. Он посоветовал каждое утро записывать все мысли, связанные с желанием помогать кому-либо. По его словам, это помогает осознать то, как часто человек жертвует собой ради общества.

Вечером через несколько дней нужно перечитать все накопившиеся записи и выделить одну фразу, которая вызывает больше всего негативных эмоций, посоветовал Кисов. Эту формулировку следует запомнить — она станет внутренним триггером. Затем нужно визуализировать эту фразу, например изобразить синдром спасателя в виде какого-то символа или персонажа.

Далее нужно показать получившийся рисунок или другой объект доверенному человеку. Это действие поможет избавиться от стыда за свои слабые места. Психиатр посоветовал подписать свою работу и сделать ее напоминанием о личной победе.

Наконец, в течение месяца нужно ежедневно отказывать людям в просьбах и задавать им наводящие вопросы, например о том, что они сделали для того, чтобы самостоятельно решить свою проблему. Спустя 28 дней после такой практики человек заметит, что у него появилось больше сил и времени на себя.

