Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 15:50

Стало известно, почему госслужащие Украины покидают прифронтовые зоны

Военэксперт Гагин: Украина готовится к отступлению из Днепропетровской области

Ян Гагин Ян Гагин Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Украина готовится к отступлению из Днепропетровской области, поэтому эвакуирует оттуда государственных служащих, заявил NEWS.ru военный эксперт, участник СВО, советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, Киев опасается, что в плену Вооруженных сил России окажутся носители гостайны.

Государственные службы Украины покидают населенные пункты в прифронтовой зоне [Днепропетровской области], так как противник предполагает оставлять эти территории. Он предполагает отступать на этих участках фронта. Чаще всего это не просто госслужащие, а секретоносители. То есть те, кто обладает какой-то государственной тайной. Естественно, их эвакуируют, чтобы они не попали в плен и не остались в зоне контроля Вооруженных сил России. Это нормально, — прокомментировал Гагин.

Ранее сообщалось, что в связи с приближением линии фронта государственные службы Украины эвакуируются из города Марганец, расположенного в Днепропетровской области на юго-востоке страны. В частности, инкассаторы перестали приезжать в этот населенный пункт.

Европа
Украина
Россия
Днепропетровская область
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Очень жаль»: Бутырская о смене спортивного гражданства сына Плющенко
Россиянам рассказали, как повысить интерес молодежи к северным регионам
В силовых структурах раскрыли детали боев за Шестеровку
Лукашенко отверг намерение Белоруссии быть втянутой в украинский конфликт
Невролог предупредил, кому тяжело дадутся резкие перепады температуры
Тарасова назвала смену спортивного гражданства сына Плющенко семейным делом
Ермак показал электронный браслет на своей ноге
Бывшая подруга Галустяна неоднозначно высказалась о его новом имидже
Стало известно, когда ЕС сможет возобновить закупки газа в России
Раскрыто, какую инфекцию нашли у детей из лагеря в Башкирии
Известного иноагента внесли в список террористов
Путин анонсировал пуски баллистических ракет в ходе ядерных учений
Общественник нашел способ борьбы со слизнями
Путин назвал единственный случай для применения ядерного оружия
Жителя Краснодара обвинили в мошенничестве на 580 тыс. рублей в Крыму
Жена Цекало прилетела к российским врачам, чтобы вырезать «Линду»
Тело российского криптоинвестора нашли в братской могиле в Таиланде
Экономист рассказала, какие льготы положены северянам
Ассоциация руководителей медиа займется защитой прав СМИ в работе с ИИ
Тарасова объяснила переход сына Плющенко в сборную Азербайджана
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.