Стало известно, почему госслужащие Украины покидают прифронтовые зоны

Украина готовится к отступлению из Днепропетровской области, поэтому эвакуирует оттуда государственных служащих, заявил NEWS.ru военный эксперт, участник СВО, советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, Киев опасается, что в плену Вооруженных сил России окажутся носители гостайны.

Государственные службы Украины покидают населенные пункты в прифронтовой зоне [Днепропетровской области], так как противник предполагает оставлять эти территории. Он предполагает отступать на этих участках фронта. Чаще всего это не просто госслужащие, а секретоносители. То есть те, кто обладает какой-то государственной тайной. Естественно, их эвакуируют, чтобы они не попали в плен и не остались в зоне контроля Вооруженных сил России. Это нормально, — прокомментировал Гагин.

Ранее сообщалось, что в связи с приближением линии фронта государственные службы Украины эвакуируются из города Марганец, расположенного в Днепропетровской области на юго-востоке страны. В частности, инкассаторы перестали приезжать в этот населенный пункт.