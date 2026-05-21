Европа осталась в шоке от решения Британии по антироссийским санкциям Еврокомиссар Домбровскис: решение Британии по санкциям стало сюрпризом для ЕС

Великобритания не предупредила Евросоюз о своем частичном отказе от антироссийских энергетических санкций на встрече G7, и это стало сюрпризом, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. По словам чиновника, которые передает РИА Новости, данный шаг Лондона не обсуждался на встрече министров финансов «Большой семерки» в начале недели.

Что касается вопроса о частичном отходе Великобритании в поддержке определенных санкций против России в энергетическом секторе, действительно, это было не то, что мы ожидали, и это не было отмечено во время нашей встречи министров финансов G7 в начале этой недели. Так что это стало неожиданностью, — сказал он.

Ранее глава британского Минторга Крис Брайант принес извинения за принятое решение ослабить санкционные меры в отношении РФ, вызванное необходимостью не допустить нехватки дизеля и авиакеросина. В своем выступлении перед парламентариями министр признал, что действовал в этой ситуации «неловко».

Кроме того, согласно свежему санкционному списку, обнародованному британским министерством по делам бизнеса и торговли, Лондон запретил ввоз урана из России. Ограничения, вступающие в действие с 20 мая, также касаются технического, финансового и брокерского сопровождения подобных сделок.