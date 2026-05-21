Общественник нашел способ борьбы со слизнями

В России следует создать пункты приема слизней, заявил общественный деятель Дмитрий Бондарь. В разговоре с LIFE.ru он отметил, что направил в Минсельхоз пакет инициатив по системной борьбе с нашествием слизней и других вредителей. Основной идеей является программа «Био-утилизация», которая предполагает открытие подобных пунктов приема.

Это живой пример циркулярной экономики, понятный каждому подростку, — отметил Бондарь.

По его словам, сбор слизней должен проходить централизованно и стать оплачиваемым. Например, уверен эксперт, школьников и студентов можно привлекать на летнюю оплачиваемую трудовую практику с помощью портала «Госуслуги»,

Ранее энтомолог Александр Каширский заявил, что в Москве ожидается большое количество комаров в преддверии лета. При этом проблемы катастрофических масштабов не предвидится. По его словам, в начале теплого сезона этих насекомых всегда много. Их дальнейшее число напрямую зависит от погоды.