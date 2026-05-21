«Вечный огонь» уничтожен в Японии

В Японии полностью сгорел храм с 1200-летним вечным огнем

На японском острове Миядзима полностью сгорел павильон Рэйкадо, принадлежащий главному монастырю школы Сингон Омуро — Дайсеин, сообщил портал nippon.com. Храм был основан в 806 году буддийским святым Кукаем (Кобо Дайси), который, по легенде, зажег в нем «вечный огонь».

Огонь уничтожил сам павильон и соседнее строение, охватив площадь около 30 квадратных метров. Позже пламя перекинулось на близлежащий лес, но через два часа его удалось локализовать. Пожарные тушили возгорание силами около 30 человек, пострадавших нет.

Зал Рэйкадо был известен тем, что в нем хранился «вечный огонь», который, по утверждению храма, горел непрерывно почти 1200 лет. Согласно преданию, Кукай зажег этот огонь для проведения ритуалов гома (очистительного огненного ритуала). Судьба священного огня в сообщениях не уточняется, но, учитывая масштаб пожара, он, вероятно, утрачен.

Ранее Министерство культуры Ирана сообщило, что 108 исторических памятников в Иране оказались повреждены из-за атак США и Израиля. Подавляющее большинство разрушений зафиксировано в Тегеране, где пострадали 60 объектов культурного наследия.

