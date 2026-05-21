Россиян стали массово депортировать с азиатских курортов

Россиян стали массово депортировать из Таиланда и Бали, сообщило издание KP.RU. Отмечается, что азиатские страны ужесточают правила пребывания иностранцев, чтобы бороться с завозным криминалом и защитить рабочие места для своих граждан.

В сведениям издания, на Бали проводят рейды по так называемым «русским и украинским деревням», где проверяют различные здания на предмет нелегальной работы. При обнаружении незаконной занятости иностранцев ждет штраф, арест или депортация. Кроме того, в Индонезии создали «горячую линию» для жалоб на правонарушения со стороны иностранцев.

Ранее правительство Таиланда приняло решение о сокращении срока безвизового режима для туристов до 30 дней. Отмечается, что мера касается в том числе россиян. Прежде срок безвизового пребывания составлял 60 дней.

До этого на индонезийском острове Бали задержали трех женщин, включая двух россиянок, по подозрению в торговле секс-услугами через интернет. Им может грозить депортация и временный запрет на въезд в страну.