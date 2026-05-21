Фейки Запада о переговорах России и КНР заставили Захарову улыбнуться

Фейки западных СМИ о подготовке визита делегации России в Китай вызывают улыбку жалости, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Дипломат обратила внимание на публикации, где визит называли «срочным и неподготовленным из-за недавних китайско-американских переговоров».

Честно говоря, это уже даже не смешно. Это вызывает в большей степени улыбку жалости в отношении тех, кто на Западе вот так решил позабавиться дезинформацией, а по сути поглумится над своей аудиторией, — сказала она.

Ранее эксперт по этикету Татьяна Баранова сообщила, что качество подготовки визита российского лидера Владимира Путина в Китай показало, насколько глубоки партнерские связи двух государств. Китайская сторона продемонстрировала безукоризненное соблюдение всех протокольных норм и высочайший уровень проведения мероприятий.

Кроме того, немецкие аналитики, комментируя поездку Путина в Пекин и свежие договоренности РФ и КНР, пришли к выводу: Москва наращивает стратегическое взаимодействие с Пекином на фоне охлаждения связей с ЕС. Отдельно эксперты указали на энергетическую составляющую, которая дает российской стороне прочные позиции в диалоге с Китаем.