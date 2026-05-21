21 мая 2026 в 14:02

В Петербург не пропустили партию зараженного арахиса из Бразилии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербургском порту не пропустили партию зараженного арахиса из Бразилии, сообщает Мойка 78. В орехах нашли вредителей.

Сообщается, что лабораторные исследования показали наличие малого мучного хрущака, малого булавоусого хрущака и блестянки сухофруктовой. Они повреждают продукты, делая их непригодными для употребления. Вес партии составил 175 тонн.

Также на границе удалось задержать 134 тонны слив и нектаринов. В плодах обнаружили возбудитель монолиозной гнили.

Ранее сообщалось, что в морском порту Санкт-Петербурга обнаружили крупную партию зараженных фруктов из Чили. В сливах и нектаринах обнаружили возбудителя бурой гнили — он способен быстро распространяться не только на овощи и фрукты, но также на цветы и почки деревьев.

