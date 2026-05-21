Налет на Сызрань, дети-партизаны, блэкаут: как ВСУ атакуют РФ 21 мая

В ночь на 21 мая над территорией России сбили 121 украинский беспилотник, в двух регионах в результате налета дронов погибли мирные жители. В Энергодаре после ударов пропало электричество. В Артемовске дети-партизаны вывели из строя украинские боеприпасы. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили украинские беспилотники

В период с 20:00 20 мая до 07:00 21 мая средства ПВО сбили в России 121 беспилотник ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны. БПЛА уничтожили над девятью регионами и акваторией Каспийского моря.

В частности, дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областях. Кроме того, беспилотники сбили в Калмыкии и в Крыму.

Два человека погибли и один пострадал в результате атаки украинских беспилотников на Запорожскую область, заявил губернатор Евгений Балицкий. Мужчина погиб во время атаки дрона на гражданский автомобиль вблизи села Осипенко Бердянского муниципального округа, уточнил глава региона. Второй мирный житель получил серьезное ранение в результата удара по городу Каменка-Днепровская. Позднее он умер в больнице. Всего за последние сутки ВСУ нанесли 27 ударов по населенным пунктам региона.

В Энергодаре продолжаются восстановительные работы, сообщил мэр Максим Пухов. Город был обесточен в результате ударов вооруженных формирований Украины. По его словам, точные сроки завершения работ пока неизвестны.

«Продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения Энергодара. Повреждения за пределами города. Энергетики развернули работы. Критическая инфраструктура работает на резервных источниках электроснабжения», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Как беспилотники ВСУ атаковали Сызрань

Украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по Сызрани в Самарской области. В результате атаки погибли два человека, есть пострадавшие, заявил губернатор Вячеслав Федорищев в социальных сетях.

«С прискорбием сообщаю: из‑за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким», — сказал он.

Информация о состоянии пострадавших уточняется. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Власти города отменили все массовые мероприятия до конца текущей недели, сообщила пресс-служба местной администрации.

«В связи с трагическими событиями в городе принято решение об отмене всех увеселительных, массовых, спортивных и зрелищных мероприятий до конца недели», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Как дроны ВСУ ударили по школе в Херсонской области

За последние сутки один мирный житель погиб и еще два человека получили ранения в результате атак беспилотников в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

В одном из населенных пунктов был поврежден школьный корпус, откуда эвакуировали более 170 человек, включая 123 ребенка. По данным властей, пострадавших в результате атаки БПЛА нет.

В Софиевке Каховского округа жертвой атаки беспилотника стал мужчина 1986 года рождения. Еще один местный житель получил множественные осколочные ранения и был доставлен в Новотроицкую центральную районную больницу.

Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на населенный пункт Великая Лепетиха, пострадала женщина 1973 года рождения. С осколочными ранениями ее доставили в Великолепетихскую ЦРБ.

В Минобороны РФ пока не прокомментировали сведения об ударах ВСУ по Херсонской области.

Как дети тайком выводили из строя боеприпасы ВСУ в Артемовске

В Артемовске российские дети-партизаны выводили из строя боеприпасы Вооруженных сил Украины. Отец несовершеннолетних рассказал журналистам, что они скручивали взрыватели с артиллерийских снарядов.

«Наконечники со снарядов у ВСУ воровали. Вот эти вот наконечники, что взрывателями называются, накручиваются на снаряд, чтобы он детонировал. Когда выстрелили, он падает, чтобы взорваться. Без них снаряд просто не разорвется», — отметил мужчина.

Неподалеку от его дома военные ВСУ оборудовали схрон артиллерийских боеприпасов, который регулярно пополнялся. Мужчина пояснил, что к хранилищу снарядов подъезжала артиллерийская установка, которую затем заряжали для выполнения боевой задачи. По его словам, боеприпасы никак не охранялись — их лишь прятали. Пушка выпускала по цели пустые снаряды, расходуя весь боекомплект, после чего уходила на перезарядку. Всего было скручено несколько десятков наконечников.

Военный суд приговорил россиянина к 25 годам тюрьмы за серию диверсий

Россиянин Дмитрий Балог попытался совершить поджог специализированного транспорта на территории двух воинских частей ПВО Московского региона, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, ранее он участвовал в серии диверсий.

Второй Западный окружной военный суд признал 40-летнего Балога виновным в совершении серии диверсионно-террористических актов на территории Московского региона и назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Следствие установило, что осужденный поджег два релейных шкафа рядом с железнодорожной станцией Белые Столбы Павелецкого направления Московской железной дороги, оборудование операторов сотовой связи, три служебных автобуса МВД России и легковой автомобиль с патриотической символикой РФ.

«Кроме того, по заданию куратора россиянин собрал и передал украинской стороне сведения о режиме охраны, основных элементах инфраструктуры и местах размещения военной техники на территории двух воинских частей ПВО Московского региона. Впоследствии Балог предпринял неудачную попытку проникновения на указанные объекты Минобороны России для совершения поджога находящихся там же специализированных транспортных средств», — сообщили в ФСБ.

