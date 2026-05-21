«Твердость характера»: Груздев назвал Чайку ориентиром для юристов

Экс-генпрокурор РФ, полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка обладает твердым характером и всесторонними знаниями, заявил NEWS.ru председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, Чайка, которому 21 мая исполнилось 75 лет, остается ориентиром для многих поколений юристов.

Высочайший профессионализм и исключительная преданность служению Родине Юрия Яковлевича всегда были и остаются ориентиром для многих поколений юристов. Твердость характера, всесторонние знания, ответственность перед страной и доброжелательность к людям снискали заслуженный авторитет в юридическом сообществе, — сказал Груздев.

Он добавил, что Ассоциация юристов России искренне благодарит Юрия Чайку за неоценимый вклад в укрепление правопорядка и законности.

