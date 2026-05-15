15 мая 2026 в 11:19

Алексей Горшенев впервые в истории адаптировал вторую часть «Фауста» Гете

Алексей Горшенев Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Музыкант и композитор Алексей Горшенев впервые в истории адаптировал вторую часть произведения Иоганна Вольфганга фон Гете «Фауст» в музыкальную трагедию. Музыкальная трагедия станет продолжением первой части под названием «Фауст», выпущенной в 2022 году. Первый акт аудиопостановки уже доступен для прослушивания, а второй выйдет в начале июня 2026 года.

У меня было свое художественное видение конечного результата — и так как звуковую картину, которую вы слышите, можно по-разному оформить и смоделировать, пришлось учиться звукорежиссуре. Хорошо, что мне это нравится, я занимаюсь сведением еще с альбомов группы «Кукрыниксы», — рассказал Горшенев.

Музыкант в своей адаптации произведения объединил разнообразные музыкальные стили и акцентировал внимание на драматических этюдах. Произведение состоит из 29 отдельных номеров. В проекте приняли участие рок-музыканты, оперные и опереточные артисты, а также актеры.

Также в Санкт-Петербурге 5 июня пройдет масштабный юбилейный концерт, посвященный 50-летию Алексея Горшенева. В программу включены самые известные композиции исполнителя, такие как хиты групп «Кукрыниксы» и «Горшенев», песни на стихи Есенина, произведения ТОДД и музыкальная трагедия «Фауст-2».

Ранее сообщалось, что впервые приехавший в Россию с гастролями американский рэпер Flo Rida подписал трехгодичное соглашение на выступления в стране. Всего в рамках тура было запланировано четыре выступления: два из них прошли в Москве, еще по одному — в Новосибирске и Краснодаре.

