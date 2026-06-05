Тропические ночи, ливни, грозы и жара до +30: погода в Москве в конце лета

По данным прогнозов метеорологических служб, среднемесячная температура воздуха в конце лета в Москве прогнозируется в районе +19 градусов. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 31 августа?

Какая погода будет в Москве в конце лета

В течение первой декады, с 1 по 10 августа, дневные температуры в Москве уверенно достигнут +27 градусов, а в отдельные дни, особенно с 4 по 7 августа, при прохождении периферии высотного гребня столбики термометров могут приблизиться к +30 градусам. Ночью столбики термометров не будут опускаться ниже +18 градусов, что характерно для типично «тропических ночей». Атмосферное давление будет колебаться на пониженном фоне — 742–745 мм ртутного столба, способствуя развитию мощной кучево-дождевой облачности. Ожидаются кратковременные ливни с грозами и порывами ветра до 15–18 м/с. Местами за час может выпасть до 10–15 миллиметров осадков.

С 11 по 20 августа синоптическая картина в российской столице перестроится. Североатлантический циклон начнет активно вытеснять жаркий воздух на юго-восток, открывая дорогу прохладным и влажным воздушным массам. Дневные температуры резко понизятся до +18–23 градусов, а ночами столбики термометров станут опускаться до +13 градусов. Именно на этот период придется до 60–70% месячной нормы осадков. Затяжные обложные дожди, временами сильные, будут сопровождаться шквалистым северо-западным ветром до 12–15 м/с. За трое-четверо суток в отдельных районах может выпасть 30–40 миллиметров дождя. Влажность воздуха повысится до 75%.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В течение третьей декады августа, с 21-го по 31-е число, дневные температуры вновь поднимутся до +20–25 градусов, а в наиболее солнечные дни, особенно 25 и 28 августа, могут достичь +26–27 градусов. Однако ночи уже станут ощутимо прохладнее — от +9 до +14 градусов. Осадки примут характер редких, преимущественно ночных и утренних, туманов и непродолжительных дождей, чья интенсивность пойдет на спад. После 25 августа синоптики прогнозируют установление классической «бархатной» погоды с ночными туманами в низинах. Атмосферное давление вырастет до комфортных 752–755 мм ртутного столба.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце лета

В Санкт-Петербурге в начале месяца, с 1 по 10 августа, ожидается малооблачная и сухая погода. Днем столбики термометров станут подниматься до +22–26 градусов, в отдельные солнечные дни возможно потепление до +28 градусов. Ночи сохранят комфортную прохладу — от +14 до +17 градусов. Ветер будет юго-западным, 3–7 м/с, без порывов. Атмосферное давление установится на повышенном фоне — 758–763 мм ртутного столба.

Вторая декада, с 11 по 20 августа, принесет в Северную столицу кардинальную смену погодных условий. Регион окажется под влиянием серии активных циклонов со Скандинавии. Атмосферное давление опустится до 745–750 мм ртутного столба, уступая место плотной облачности и дождям. Температура понизится до дневных +15–20 градусов. Ночи станут сырыми и промозглыми — от +9 до +12 градусов. За этот период выпадет основная масса месячных осадков — до 50–60 миллиметров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В заключительную декаду августа, с 21-го по 31-е число, циклоны отступят, а давление начнет расти до 755–760 мм ртутного столба. Дневные температуры вновь поднимутся до +18–23 градусов, а в наиболее ясные дни — до +25 градусов. Однако ночи станут заметно холоднее — от +8 до +13 градусов, с туманами в низинах и у Финского залива. Осадки приобретут кратковременный, моросящий характер, их количество резко сократится. Ветер развернется на южный и юго-западный, ослабев до 2–5 м/с.

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