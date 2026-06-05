Магнитные бури сегодня, 5 июня: что завтра, сильные боли, полярные сияния

Сегодня, 5 июня, ожидается сильная магнитная буря, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 5 и 6 июня

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня, 5 июня, прогнозируется магнитная буря, которая была вызвана несколькими облаками плазмы, выброшенными 3 июня Солнцем в направлении Земли в результате серии сильных вспышек.

«Необоснованный оптимизм сохранять можно. Для реалистов сообщим, что бури уровня G3 относятся к сильной, но не рекордной категории. В этом году такая буря уже происходила — это случилось 21 марта. А с 19 по 21 января наблюдалась магнитная буря еще более высокого уровня — G4. Ожидающееся событие, таким образом, может стать вторым или третьим по силе в текущем году. Буря высшего пятого уровня последний раз наблюдалась 2 года назад, в мае 2024. Она стала самой сильной за 20 лет. Вероятность полярных сияний при событиях такой мощности является исключительно высокой, но увидеть их из северного полушария Земли, где несколько дней назад наступило лето, почти наверняка не удастся. Основные фотографии и видео ожидаются из южного полушария — Австралии, Южной Америки и с антарктических полярных станций», — отметили ученые.

Завтра, 6 июня, полноценной магнитной бури уровня G1, скорее всего, уже не случится, однако магнитосфера будет сохранять состояние «оранжевого уровня» — около 4,6 балла. Это почти уровень бури, но официальной отметки в пять баллов не дотягивает.

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Кто чаще страдает от влияния сильной магнитной бури

Как рассказала NEWS.ru профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская, во время магнитных бурь нарушается весь аппарат кровообращения у людей с определенными патологиями.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — отметила исследователь.

Врач-кардиолог Юрий Конев пояснил, что во время магнитных бурь страдает прежде всего регуляция давления, поэтому на этом фоне у человека могут возникать головные боли и ухудшаться сон.

«Головная боль связана именно с сосудами. При этом может быть как повышение артериального давления, так и, наоборот, снижение. Метеопатия проявляется по-разному. Мы все состоим из электролитов. Все наши жидкости — это электролиты. В их составе очень много минералов и металлов. Это вещества, которые реагируют на электрический ток, [создающий магнитное поле]. И не всегда в лучшую сторону это происходит», — заявил медик.

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