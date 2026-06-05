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05 июня 2026 в 10:32

Почему не работает Telegram сегодня, 5 июня: замедление, заблокируют ли

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Сегодня, 5 июня, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Какие подробности известны, в чем причины?

Где не работает Telegram 5 июня

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 39% жалоб на сбои в работе Telegram 5 июня приходятся на Москву, 20% — на Санкт-Петербург, 6% — на Московскую и Свердловскую области, 4% — на Челябинскую область, 3% — на Краснодарский край, 2% — на Нижегородскую, Калужскую, Ростовскую области и Татарстан, 1% — на Самарскую, Воронежскую, Владимирскую, Иркутскую и Саратовскую области, Приморский край, Кузбасс и Башкирию.

Почему не работает Telegram 5 июня

В начале 2026 года Роскомнадзор ввел ограничения в отношении Telegram по причине нарушения российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Глава Минцифры Максут Шадаев пояснял, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Также он напомнил, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Заблокируют ли Telegram в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал он РИА Новости.

По мнению зампреда думского комитета по экономической политике Михаила Делягина, доступ к Telegram ограничат «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут выборы в Госдуму.

При этом предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин уверен, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна. По его словам, «сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру».

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