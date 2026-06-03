«Это непростительно»: Песков жестко высказался об ударе по автобусу в ДНР Песков заявил, что Киев сознательно бьет по мирным жителям ДНР

Киев в очередной раз сознательно наносит удары по мирным гражданам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку Вооруженных сил Украины на пассажирский автобус в Донецкой Народной Республике. Представитель Кремля подчеркнул, что такие преступления необходимо тщательно расследовать, а наказание для виновных должно быть неотвратимым, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Это очередное преступление киевского режима, [они] сознательно бьют по мирным людям, по мирному населению. Это непростительно, нужно расследовать и нужно, конечно же, наказывать тех, кто стоит за такими преступлениями. И наказание, как это говорил президент, должно быть неотвратимым, — сказал Песков.

Журналисты также поинтересовались у представителя Кремля, возможно ли переформатирование переговорного процесса по урегулированию на Украине в свете последних событий. Песков ответил отрицательно, заявив, что ему ничего об этом не известно.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что восемь человек погибли при атаке БПЛА на автобус, следовавший рейсом Москва — Симферополь. По его словам, в результате инцидента пострадали еще 11 человек и сейчас выясняется, кто находился в пути.