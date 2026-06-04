Почему не работает Telegram сегодня, 4 июня: замедление, когда заблокируют

Почему не работает Telegram сегодня, 4 июня: замедление, когда заблокируют

Сегодня, 4 июня, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда полностью заблокируют Telegram?

Где не работает Telegram 4 июня

Россияне ежедневно оставляют жалобы на Telegram на мониторинговом сайте «Сбой.рф». В сообщениях говорится, что мессенджер не отправляет и не получает текстовые и голосовые сообщения, кружки, не загружает медиафайлы, не показывает список чатов и каналов, не работают звонки. Неполадки фиксируются на любых устройствах.

На момент публикации насчитывается более 130 жалоб на мессенджер за сутки, ранее этот показатель составил 306. Сообщения поступают из Москвы — 38%, Краснодарского края, Санкт-Петербурга — по 7%, Ярославской области, Башкирии — по 6%, Томской, Ростовской, Калужской, Самарской, Новосибирской, Волгоградской областей, Красноярского края и Татарстана — по 3%, Ленинградской, Тверской, Липецкой, Тульской, Московской, Нижегородской и Челябинской областей — по 2%.

Почему не работает Telegram сегодня, 4 июня, замедление

Функционал Telegram ограничен для пользователей из России по решению Роскомнадзора. Меры приняты по причине нежелания мессенджера выполнять требования российского законодательства, пояснил регулятор.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский считает, что Telegram намеренно не следует букве закона. По его словам, администрация мессенджера годами игнорирует запросы об удалении запрещенной информации и локализации персональных данных, подчеркнул парламентарий.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Когда полностью заблокируют Telegram в России

Telegram может избежать блокировки, если будет «на гибком контакте» с властями и решит существующие проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Telegram сможет продолжить работать в России, если руководство мессенджера перенесет серверы на территорию страны, считает лидер партии и фракции «Новые люди» в Госдуме депутат Алексей Нечаев. В противном случае доступ к Telegram будет окончательно закрыт, предположил парламентарий.

Зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин допустил возможность блокировки Telegram в России. Предположительно, доступ к мессенджеру может быть ограничен «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут выборы в Госдуму, отметил он.

Предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна, поскольку «сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру».

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