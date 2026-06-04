Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 июня

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 июня

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 4 июня?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 4 июня

В Симферополе при вражеском ударе по нежилым объектам, по предварительным данным, погибли три человека, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале. По его словам, еще семь человек получили различные ранения, на месте происшествия работают оперативные службы.

«В результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, по предварительным данным, три человека погибли, еще семь получили ранения. На месте работают экстренные оперативные службы», — написал Аксенов.

Власти Республики Крым выразили соболезнования родным и близким погибших. Также пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления и заверили, что им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Кроме того, военные ВСУ устроили массированную атаку на Мелитопольский округ Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в МАКСе. Он подчеркнул, что российские силы ПВО отражали удары.

«Противник не прекращает массированную атаку БПЛА на Мелитопольский городской округ. Работают расчеты мобильных огневых групп, которые отражают атаки», — написал он.

Помимо этого, мужчина погиб в селе Козинка Грайворонского округа Белгородской области из-за атаки FPV-дрона на регионы, сообщили представители местного оперативного штаба. Других подробностей не приводилось.

«В Грайворонском округе в селе Козинка в результате атаки FPV-дрона погиб мужчина», — говорится в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Шестилетняя девочка получила травмы из-за падения обломков БПЛА во двор многоквартирного дома в Брянской области, написал врио губернатора Егор Ковальчук в своем канале в МАКСе. Он подчеркнул, что жизни ребенка ничего не угрожает, состояние стабильное.

«В результате падения обломков БПЛА во двор многоквартирного дома травмы получила шестилетняя девочка. Она доставлена в Брянскую детскую областную больницу, находится в надежных руках врачей. Жизни ребенка ничего не угрожает», — проинформировал он.

Кроме того, силы ПВО отразили атаку восьми БПЛА на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

«ПВО Минобороны уничтожили восемь БПЛА, летевших на Москву», — написал мэр.

Также в селе Малом Солдатском Беловского района Курской области местная жительница пострадала в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, у 51-летней женщины диагностированы минно-взрывная и акубаротравмы.

«Сегодня в селе Малом Солдатском Беловского района из-за атаки БПЛА пострадала местная жительница. У 51-летней женщины минно-взрывная и акубаротравмы», — написал Хинштейн.

После произошедшего женщина самостоятельно обратилась за медицинской помощью в соседнюю Белгородскую область, рассказал губернатор. Врачи оказали ей необходимую помощь, дальнейшее наблюдение будет проходить амбулаторно, подчеркнул он.

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