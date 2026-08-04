Тетради в клетку прятали не формулы, а контрабанду на 3,4 млн рублей

Тетради в клетку прятали не формулы, а контрабанду на 3,4 млн рублей В Петербурге у контрабадиста нашли в тетрадях драгоценности на 3,4 млн рублей

Сотрудники Пулковской таможни пресекли контрабанду драгоценных камней на 3,4 млн рублей, спрятанных в полостях страниц тетрадей, сообщили в пресс-службе ФТС России. Оперативники выявили две подозрительные посылки из Шри-Ланки, задекларированные как «личные вещи» и «бумаги», внутри которых оказались 18 ограненных самоцветов.

43-летний получатель был задержан по возвращении в Петербург в аэропорту при проходе через зеленый коридор. У него изъяли еще 22 камня, часть из которых находилась в карманах, а остальные были спрятаны в перчатке и обуви. Контрабандист признался, что планировал продавать коллекцию через интернет-магазин.

Уголовное дело возбуждено по факту контрабанды стратегически важных ресурсов и уклонения от уплаты таможенных платежей. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее ФТС России сообщила о пресечении контрабанды драгоценностей на значительную сумму. За январь — июнь 2026 года предотвращена контрабанда на 4,5 млрд рублей, что в шесть раз больше показателя прошлого года.