В России пресекли контрабанду драгоценных изделий на миллиарды рублей ФТС раскрыла контрабанду золота и камней на 4,5 млрд рублей

Федеральная таможенная служба России за январь — июнь 2026 года пресекла контрабанду драгоценных и полудрагоценных камней, золота, драгоценных металлов и ювелирных изделий на сумму 4,5 млрд рублей, сообщили NEWS.ru в ФТС. Этот показатель почти в шесть раз превышает результат за аналогичный период прошлого года.

По выявленным фактам таможенные органы возбудили 53 уголовных дела. Из них 48 дел связаны с контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов, еще пять — с уклонением от уплаты таможенных платежей. Также было возбуждено 192 дела об административных правонарушениях. В ФТС отметили, что чаще всего незаконный провоз драгоценностей осуществляли авиапассажиры.

В основном товары пытались ввезти из ОАЭ, Турции и Китая, а вывезти — в Китай, США и Сингапур. Наибольшее число нарушений выявили таможенники столичных аэропортов и Северо-Западного федерального округа. В ведомстве напомнили, что незаконное перемещение драгоценных металлов и изделий из них стоимостью свыше 1 млн рублей является уголовно наказуемым.

Ранее таможенники аэропорта Шереметьево пресекли попытку контрабанды ювелирных украшений на сумму 36 млн рублей. Незадекларированные изделия обнаружили у 46-летней россиянки, прибывшей из Дубая. Проверка прошла в рамках выборочного контроля в VIP-зале при прохождении «зеленого коридора».