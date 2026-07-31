Друзья должника перекрыли выезд судебным приставам

Судебные приставы вызвали полицию и Росгвардию, чтобы забрать машину должника в Новосибирске, сообщили в региональном главке ФССП. Автомобиль заблокировали трое друзей мужчины на авто, но при появлении правоохранителей, «группа поддержки» испарилась.

В качестве «весомого аргумента» на подмогу автолюбителю приехали его знакомые на трех автомобилях и заблокировали выезд. Однако когда для разрешения сложившейся ситуации на место прибыли несколько экипажей Росгвардии и МВД, «группа поддержки» разъехалась, — говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге осудили автомобилиста, который сбил судебного пристава. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно и с аналогичным испытательным сроком.

Также ГМУ ФССП России сообщило, что главу Минздрава Татарстана Альмира Абашева оштрафовали из-за задержки жизненно важного препарата для пациентки со СМА. Женщине назначили пожизненное лечение, а после вмешательства приставов препарат предоставили на весь 2026 год.

До этого в Архангельской области приставы выселили по решению суда женщину с 10 кошками. Сообщается, что в квартире из-за животных был невыносимый запах и полная антисанитария, на что и жаловались жильцы.