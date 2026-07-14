В Архангельской области выселили из квартиры женщину с 10 кошками В Архангельской области выселили женщину с 10 кошками из-за антисанитарии

В Архангельской области женщину с 10 кошками выселили по решению суда, сообщили в ФССП по региону. В квартире находилось более 10 кошек, из-за которых там были невыносимый запах и полная антисанитария, на что и жаловались жильцы.

Пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тыс. рублей и установил новый срок для исполнения решения суда. Даже после этого женщина продолжала жить в квартире. Тогда <...> назначили дату принудительного выселения, — сообщает ведомство.

Приставы прибыли на место вместе с администрацией, ветеринарами и представителями коммунальной службы. Ведомство также сообщает, что после выселения женщины с животными квартире требуется капитальный ремонт и специальная обработка против появления инфекций.

Ранее в Красноярске после смерти женщины в ее двух квартирах осталось 100 кошек. Соседи несколько лет были вынуждены терпеть ужасный запах, постоянный шум и антисанитарию. Волонтеры уже пытаются решить эту проблему.

До этого в Москве женщина устроила из съемной квартиры питомник, где проживало около 30 кошек. Сообщается, что из квартиры доносился зловонный запах, который доходил и до лестничной клетки.