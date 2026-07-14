Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 18:37

В Архангельской области выселили из квартиры женщину с 10 кошками

В Архангельской области выселили женщину с 10 кошками из-за антисанитарии

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Архангельской области женщину с 10 кошками выселили по решению суда, сообщили в ФССП по региону. В квартире находилось более 10 кошек, из-за которых там были невыносимый запах и полная антисанитария, на что и жаловались жильцы.

Пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тыс. рублей и установил новый срок для исполнения решения суда. Даже после этого женщина продолжала жить в квартире. Тогда <...> назначили дату принудительного выселения, — сообщает ведомство.

Приставы прибыли на место вместе с администрацией, ветеринарами и представителями коммунальной службы. Ведомство также сообщает, что после выселения женщины с животными квартире требуется капитальный ремонт и специальная обработка против появления инфекций.

Ранее в Красноярске после смерти женщины в ее двух квартирах осталось 100 кошек. Соседи несколько лет были вынуждены терпеть ужасный запах, постоянный шум и антисанитарию. Волонтеры уже пытаются решить эту проблему.

До этого в Москве женщина устроила из съемной квартиры питомник, где проживало около 30 кошек. Сообщается, что из квартиры доносился зловонный запах, который доходил и до лестничной клетки.

Регионы
Архангельск
кошки
антисанитария
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Козел»: политолог раскрыл, чем опасна должность министра обороны Украины
Россия вернулась на сайт МОК после двухлетнего перерыва
В ООН предупредили о последствиях блокады Ормузского пролива
Юнашев раскрыл дальнейшую судьбу МКС
«Спартак» подписал нового защитника из Испании
Конструктор усомнился в способностях Украины производить ракеты
В Архангельской области выселили из квартиры женщину с 10 кошками
Ушел из жизни художник, который высмеивал президентов США
«Полная блокада»: Трамп объявил о жестких мерах против Ирана
«Выработаны рекомендации»: сенатор о регулировании безопасности квестов
Пожар вспыхнул на танкере Stolt Magnesium после загадочного взрыва
В США решили продвинуть законопроект об усилении санкций против России
Ветеринары спасли престарелого кота с полукилограммовой опухолью на голове
Трамп отказался от оплаты прохода судов через Ормузский пролив
Трамп раскрыл, кому «закрыт» проход через Ормузский пролив
Стало известно, почему Буданов может отказаться от поста министра обороны
Военэксперт назвал преимущество ВС России перед армиями НАТО
Прокурор запросил до 30 лет для захвативших заложников в ростовском СИЗО
Росгвардия достала с крыши Эрмитажа петербургских руферов
В полиции дали совет, как защититься от спама
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.