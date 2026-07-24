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24 июля 2026 в 16:41

«Буханка» несколько раз переехала бабушку в российском регионе

Водитель УАЗа сбил и несколько раз переехал пожилую женщину в Архангельске

Фото: max.ru/guobdd
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В Архангельске 38-летний водитель УАЗ при движении задним ходом сбил 81-летнюю пенсионерку — женщина скончалась в больнице через несколько часов, сообщила региональная госавтоинспекция в МАКСе. Трагедия произошла 23 июля во дворе дома на улице Ильича.

Пожилая женщина стояла спиной к автомобилю и не успела среагировать. Областная прокуратура уточнила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. В настоящее время решается вопрос об избрании водителю меры пресечения.

Ранее региональная Госавтоинспекция сообщила, что в Рязани полиция начала поиск очевидцев смертельного ДТП на Московском шоссе. Авария произошла возле дома 5А, где 45-летний житель Рязанского округа, управлявший маршрутным автобусом «КАВЗ», сбил 82-летнего велосипедиста. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Кроме того, региональная Госавтоинспекция сообщила, что вечером 23 июля на дороге в сторону села Введенского под Курганом автомобиль врезался в дерево. За рулем находилась женщина, не имевшая водительских прав. Она не справилась с управлением, после чего машина загорелась.

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