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24 июля 2026 в 13:18

Полиция Рязани начала поиск очевидцев страшной аварии на Московском шоссе

В Рязани автобус насмерть сбил 82-летнего велосипедиста

Фото: Госавтоинспекция Рязанской области
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В Рязани полиция начала поиск очевидцев смертельной аварии на Московском шоссе, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию. ДТП произошло рядом с домом 5А.

По данным инспекторов, 45-летний житель Рязанского округа за рулем маршрутного автобуса «КАВЗ» совершил наезд на 82-летнего мужчину на велосипеде. Пенсионера госпитализировали — он скончался в больнице. Всех, кто может помочь расследованию, просят обратиться по адресу: улица Фирсова, дом 12, корпус 1, отдел №4.

Ранее управление Следственного комитета России по Татарстану возбудило уголовное дело по факту смертельной аварии в Зеленодольске, проводится комплекс следственных мероприятий для выяснения всех деталей. Жертвами ДТП стали шесть человек, включая детей, еще один подросток госпитализирован.

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