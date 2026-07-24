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24 июля 2026 в 13:15

Водитель без прав влетел в дерево под Курганом

Три человека пострадали в аварии под Курганом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В ДТП под Курганом пострадали три человека после наезда автомобиля на дерево, сообщает региональная Госавтоинспекция в МАКСе. У водителя не было прав для вождения автомобилей.

Авария произошла вечером 23 июля на дороге в сторону села Введенское. Известно, что за рулем находилась женщина 1990 года рождения, которая не справилась с управлением и врезалась в дерево, из-за чего машина загорелась. В результате ДТП пассажиры 1995 и 1990 годов рождения, а также водитель были госпитализированы.

Ранее произошло столкновение нескольких легковых машин на внутренней стороне 33-го километра МКАД. Изначально движение было сильно затруднено, проезд был возможен только по трем полосам из семи, затор растянулся на 5,6 километра, однако вскоре транспортный поток восстановили.

До этого в Зеленодольске на улице Волжской произошла смертельная авария, унесшая жизни шести человек. Все погибшие — подростки в возрасте от 16 до 18 лет. Автомобиль Chevrolet Lanos в темное время суток съехал с дороги и врезался в дерево. Шестеро из семи подростков скончались на месте, одного госпитализировали в Зеленодольскую центральную районную больницу.

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